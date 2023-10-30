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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 11:11

"سرايا القدس" تزف شهيدين ارتقيا في جنوب لبنان

"سرايا القدس" تزف شهيدين ارتقيا في جنوب لبنان
وأوضحت "سرايا القدس" في بيان أن "الشهيدين المجاهدين إبراهيم محمد عثمان (٢٣ عامًا) ومصطفى عزالدين حسين (٢١ عامًا) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود، في ساحة سوريا ارتقيا مساء الأحد ٢٩/١٠/٢٠٢٣ أثناء تنفيذهما العملية البطولية في موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة".

وأشارت "سرايا القدس" في بيان سابق إلى أنّ مجموعة من مجاهديها في كتيبة الشهيد علي الأسود تمكّنت مساء الأحد من اختراق السياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة، واشتبكت مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة "وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

من جانبها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان، أنها "قصفت من لبنان مستوطنة نهاريا في شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخًا ردًا على جرائم الاحتلال في حق أهلنا بغزة".

بدورها، أعلنت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، أنها "وجهت ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة قرب (كريات شمونة) في شمال فلسطين المحتلة".
رقم : 1092117
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