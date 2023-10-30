وقفة نقابية تضامنا مع غزة تحت عنوان “كسر الحصار عن غزة”

شارك في الوقفة التضامنية رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي وأعضاء من قيادة العمل اليومي للاتحاد، وأمين سر المكتب الإداري لمنطقة بيروت ابو عماد شاتيلا، وأعضاء من المكتب الإداري والصيادين الفلسطينين، ورئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الحاج علي ياسين، وأعضاء نقابة صيادي الأسماك في الاوزاعي، ونقابيو القطاع الخامس في قسم النقابات في بيروت.



وألقيت كلمات لأمين سر المكتب الإداري لمنطقة بيروت ابو عماد شاتيلا، ولمسؤول الصيادين الفلسطينين عماد بكر، وكلمة اتحاد نقابات العاملين في صيد وتربية الاسماك في لبنان السيد فادي الحسيني.



وادانت الكلمات جرائم العدو الصهيوني الاسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة إلى للعدو الصهيوني، وأكدت على دعم المقاومة الفلسطينية ونصرة أهلنا في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في ظل صمت دولي مدان، واشادت بالمقاومة الإسلامية اللبنانية التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية مقدمة الشهداء على طريق القدس من أجل دحر الاحتلال وازالته عن كامل الأراضي العربية المحتلة.



وفي ختام الوقفة، توجه المشاركون للصعود إلى مراكب الصيد ونفذوا مسيرا بحريا رمزيا يحاكي التوجه إلى غزة لكسر الحصار ودعم المقاومة الفلسطينية.