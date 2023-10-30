ماذا قال العقل المدبر للرئيس بوتين بشأن حرب غزة؟!

وخلال الندوة قال دوغين إن انتصار روسيا على أوكرانيا من شأنه أن يمهد السبيل إلى تطبيق نظريته على الأرض لأن هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة الغرب الليبرالي الذي يقاتل إلى صف اوكرانيا حتى وان لم يعلن ذلك.



وتحدث دوغين عن الصراع الفلسطيني- ” الإسرائيلي” قائلاً:

لا شك أن تصعيد الحرب الإسرائيلية مع فلسطين من شأنه أن يوحد العالم الإسلامي.



وبالحديث عن عالم القطب الواحد والعالم متعدد الأقطاب ذكر دوغين بأن روسيا هي عالم متعدد الأقطاب، كما هو الحال مع الإسلام الذي هو عالم متعدد الأقطاب.



وأضاف قائلاً بأن كلا من القطبين، أي روسيا والعالم الآسلامي، يعارضان المحاولات اليائسة التي يبذلها الغرب لإنقاذ القطبية الأحادية وهيمنتها العالمية بأي ثمن، حتى ولو على حساب حرب عالمية.