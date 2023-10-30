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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 13:39

رئيس جمهورية داغستان الروسية: ما حدث في مطار محج قلعة كان بتحريض أوكراني

رئيس جمهورية داغستان الروسية: ما حدث في مطار محج قلعة كان بتحريض أوكراني
وأضاف أن معارضي داغستان في الخارج حاولوا عبر قناة "صباح داغستان" على "تلغرام" زعزعة استقرار الوضع في البلاد، من خلال تشجيع سكان الجمهورية على المشاركة في أعمال الشغب التي أديرت من أوكرانيا.

وأكد أن "الشعب الداغستاني يتعاطف مع ضحايا الظالمين والسياسيين ويدعوا لتحقيق السلام في فلسطين"، إلا أن ما حدث في المطار انتهاك صارخ للقانون، مشددا على أنه سيتم تقييم الموقف من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.

وأكد أن المشاركين في أعمال الشغب "وجهوا طعنة في الظهر لمن ضحوا بحياتهم دفاعا عن الجمهورية في وجه الإرهاب عام 1999، ومن هم اليوم على خطوط القتال الأمامية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفاعا عن الوطن الأكبر".

وتطرق مليكوف لحالة البنية التحتية للمطار بعد أعمال الشغب، وأشار إلى أنه لم تتضرر مرافق المبنى B (صالة المغادرة الدولية)، المبنى A (محطة الخطوط الجوية المحلية).

ولفت مليكوف إلى أنه سيتم إعادة تشغيل المطار خلال يومين إلى ثلاثة أيام، بما في ذلك الرحلات الدولية "لتعويض أحداث الأحد في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه تم رفع قضية جنائية بهذا الصدد.

وأكد أن الوضع في داغستان مستقر وهادئ وستتم معاقبة جميع المتورطين في هذه الأعمال دون استثناء.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية اليوم استئناف مطار محج قلعة بجمهورية داغستان استقبال الرحلات القادمة اعتبارا من فجر غد، بعد الأحداث التي شهدها "احتجاجا على قدوم طائرة من إسرائيل".
رقم : 1092161
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