اللواء ابراهيم استقبل وفدا من حركة حماس

وقدم الوفد عرضاً للمستجدات والتطورات في غزة في ظل اشتداد المعارك مع جيش العدو الإسرائيلي، كما عرض لجهوزية المقاومة للتصدي لاي محاولة اجتياح بري للقطاع.



وأكد الوفد ان “المقاومة بوجه العدو الصهيوني هي قرار وخيار”.