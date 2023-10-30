اللواء باقري: قصف غزة الجوي لا قيمة عسكرية له ودليل على الفشل

وقال اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين في ملتقى "إيران المستقرة، الايمان والامل": فلسطين هي أهم قضية للعالم الإسلامي، ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه القضية أبدا.



وأضاف: لقد فقد الشعب الفلسطيني أرضه قبل 75 عاما اثر جريمة كبرى، وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة.



وأكد اللواء باقري: أن نسب هذه العملية إلى خارج فلسطين ليس سوى تغطية للهزيمة الكبرى التي الحقها المقاومون الفلسطينيون بالصهاينة بعملية فريدة وحاسمة بتصميم داخلي خاص بهم وبأسلحة داخلية في معظمها.



وتابع: هذه العملية أظهرت أن حكومة ودولة بالية لا يمكنها الوقوف على قدميها ، ناهيك عن أن تكون نقطة ارتكاز للدول الأخرى.



وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: أن عمليات القصف الجوي التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين ، تعتبر بلا قيمة عسكرية. وإذا استمر الصهاينة في عمليات القصف هذه حتى لمدة عام، فسوف يخسرون هذه الحرب. إن ضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف والقصف الجوي للمشردين والنساء والأطفال ليس علامة على النصر.



وأضاف: الشعب الفلسطيني والمقاومون الفلسطينيون على استعداد تام للرد ميدانيًا على الهجوم العسكري البري للصهاينة. وبمجرد توصيل الإنترنت في غزة، سنشاهد صور الدبابات الصهيونية المحترقة. والآن ما يظهره الصهاينة ازاء استمرار هذا الفشل هو استمرار هذه الإبادة الجماعية الإجرامية التي تواجه للأسف صمت المحافل العالمية.



وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة حديثه قائلاً: بالطبع، في دول العالم الإسلامي، وكذلك في أوروبا وأميركا، نشهد أعداداً هائلة من الناس الذين خرجوا إلى الشوارع بضمائر حية احتجاجا على جرائم الصهاينة، وهي احتجاجات لم تحدث من قبل بهذا المستوى.



واضاف: المقاومون الفلسطينيون يظهرون جاهزيتهم العسكرية في هذه الأنفاق التي حفروها. هل هناك طريقة لنقل الأسلحة العسكرية إلى قطاع غزة؟ المقاومون الفلسطينيون هم انفسهم يصنعون أسلحتهم ويخططون لعملياتهم ويقاتلون الصهاينة بأنفسهم.



وقال اللواء باقري: إن اقتراح الجمهورية الإسلامية يعني إجراء استفتاء لجميع الفلسطينيين ليقرروا مستقبلهم هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.