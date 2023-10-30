الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 16:03

اللواء باقري: قصف غزة الجوي لا قيمة عسكرية له ودليل على الفشل

اللواء باقري: قصف غزة الجوي لا قيمة عسكرية له ودليل على الفشل
وقال اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين في ملتقى "إيران المستقرة، الايمان والامل": فلسطين هي أهم قضية للعالم الإسلامي، ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه القضية أبدا.

وأضاف: لقد فقد الشعب الفلسطيني أرضه قبل 75 عاما اثر جريمة كبرى، وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة.

وأكد اللواء باقري: أن نسب هذه العملية إلى خارج فلسطين ليس سوى تغطية للهزيمة الكبرى التي الحقها المقاومون الفلسطينيون بالصهاينة بعملية فريدة وحاسمة بتصميم داخلي خاص بهم وبأسلحة داخلية في معظمها.

وتابع: هذه العملية أظهرت أن حكومة ودولة بالية لا يمكنها الوقوف على قدميها ، ناهيك عن أن تكون نقطة ارتكاز للدول الأخرى.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: أن عمليات القصف الجوي التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين ، تعتبر بلا قيمة عسكرية. وإذا استمر الصهاينة في عمليات القصف هذه حتى لمدة عام، فسوف يخسرون هذه الحرب. إن ضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف والقصف الجوي للمشردين والنساء والأطفال ليس علامة على النصر.

وأضاف: الشعب الفلسطيني والمقاومون الفلسطينيون على استعداد تام للرد ميدانيًا على الهجوم العسكري البري للصهاينة. وبمجرد توصيل الإنترنت في غزة، سنشاهد صور الدبابات الصهيونية المحترقة. والآن ما يظهره الصهاينة ازاء استمرار هذا الفشل هو استمرار هذه الإبادة الجماعية الإجرامية التي تواجه للأسف صمت المحافل العالمية.

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة حديثه قائلاً: بالطبع، في دول العالم الإسلامي، وكذلك في أوروبا وأميركا، نشهد أعداداً هائلة من الناس الذين خرجوا إلى الشوارع بضمائر حية احتجاجا على جرائم الصهاينة، وهي احتجاجات لم تحدث من قبل بهذا المستوى.

واضاف: المقاومون الفلسطينيون يظهرون جاهزيتهم العسكرية في هذه الأنفاق التي حفروها. هل هناك طريقة لنقل الأسلحة العسكرية إلى قطاع غزة؟ المقاومون الفلسطينيون هم انفسهم يصنعون أسلحتهم ويخططون لعملياتهم ويقاتلون الصهاينة بأنفسهم.

وقال اللواء باقري: إن اقتراح الجمهورية الإسلامية يعني إجراء استفتاء لجميع الفلسطينيين ليقرروا مستقبلهم هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.
رقم : 1092191
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
30 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
30 تشرين الأول 2023
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
30 تشرين الأول 2023
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
29 تشرين الأول 2023
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
29 تشرين الأول 2023
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
29 تشرين الأول 2023
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
28 تشرين الأول 2023
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟