وزير الأمن الإيراني: لم يعد لدى الصهاينة أي أمل بالنصر

وقال وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب، قال في تصريح له، ان أمريكا تتحمل مسؤولية هذه الجريمة في فلسطين المحتلة وكل هذه الفظائع ويجب محاسبتها.



وأضاف، بحسب اعتراف قادة الكيان الصهيوني والأميركيين فإن "إسرائيل" لن تعود أبدا إلى ما قبل "طوفان الأقصى".



وأشار وزير الأمن الإيراني إلى زيارة قادة دول غربية إلى الأراضي المحتلة، وأضاف: إن الكيان الصهيوني شهد عمليات مختلفة حتى الآن؛ عمليات 22 يوما، 33 يوما وعملية سيف القدس وحتى الحرب مع الدول العربية، وكان دائما يدعي النصر في هذه الحروب، لكننا لم نشهد أبدا تواجد قادة العالم في "إسرائيل" خلال الحروب. واليوم لم تتضح أو تكتمل نتائج الأعمال بعد، أي لم يتم إعلان وقف إطلاق النار أو السلام أو النهاية.



ولفت خطيب إلى أن قادة الدول الذين يزورون الأراضي المحتلة ووسائل الإعلام لا يتحدثون عن النصر وهذه إحدى الخصائص المهمة لهذه العملية.