قائد بحرية الجيش الايراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار لصنع المنظومات

وقال الادميرال ايراني اليوم الاثنين في حفل افتتاح المعرض الدائم لتصنيع قطع الغيار في المنطقة البحرية الاولى "الإمامة" جنوب البلاد: إن افتتاح معرض تصنيع قطع الغيار بالمنطقة البحرية الأولى "الإمامة" يعد رمزاً للاكتفاء الذاتي في المعدات والثقة بالنفس للقوات البحرية الاستراتيجية للجيش.



واضاف: بالاعتماد على معرفة وخبرة شباب بلدنا في الجيش والقوات البحرية الاستراتيجية للجيش والاستفادة من طاقات الشركات القائمة على المعرفة، فإننا نتجه نحو تصميم وإنتاج وبناء معدات الدفاع البحرية الإيرانية الحديثة .



وتابع قائلا: إن القوات البحرية الاستراتيجية للجيش من خلال قيامها بمهام دولية أظهرت للجميع أن الصناعات المحلية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها.



وقال الأدميرال الإيراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار صنع المنظومات، ونسعى إلى رفع مستوى القدرات القتالية والدفاعية لبلادنا من خلال جعلها ذكية الطابع وصنع منظومات أكثر حداثة وقدرة.