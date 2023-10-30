الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 18:37

قائد بحرية الجيش الايراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار لصنع المنظومات

قائد بحرية الجيش الايراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار لصنع المنظومات
وقال الادميرال ايراني اليوم الاثنين في حفل افتتاح المعرض الدائم لتصنيع قطع الغيار في المنطقة البحرية الاولى "الإمامة" جنوب البلاد: إن افتتاح معرض تصنيع قطع الغيار بالمنطقة البحرية الأولى "الإمامة" يعد رمزاً للاكتفاء الذاتي في المعدات والثقة بالنفس للقوات البحرية الاستراتيجية للجيش.

واضاف: بالاعتماد على معرفة وخبرة شباب بلدنا في الجيش والقوات البحرية الاستراتيجية للجيش والاستفادة من طاقات الشركات القائمة على المعرفة، فإننا نتجه نحو تصميم وإنتاج وبناء معدات الدفاع البحرية الإيرانية الحديثة .

وتابع قائلا: إن القوات البحرية الاستراتيجية للجيش من خلال قيامها بمهام دولية أظهرت للجميع أن الصناعات المحلية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها.

وقال الأدميرال الإيراني: انتقلنا من صنع قطع الغيار صنع المنظومات، ونسعى إلى رفع مستوى القدرات القتالية والدفاعية لبلادنا من خلال جعلها ذكية الطابع وصنع منظومات أكثر حداثة وقدرة.
رقم : 1092206
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
30 تشرين الأول 2023
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
30 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
30 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
30 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
30 تشرين الأول 2023
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
30 تشرين الأول 2023
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
29 تشرين الأول 2023
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
29 تشرين الأول 2023
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
29 تشرين الأول 2023
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
28 تشرين الأول 2023
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟