العدوان الصهيوني على غزة في يومه الـ24

فقد استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستودعات الجمعية المركزية للهلال الأحمر في غزة وإخراجتها عن الخدمة.‎



ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بقصف المنازل السكنية في قطاع غزة ومحيط المستشفيات وسيارات الاسعاف وطواقم الدفاع المدني بعد ما ارتكب أكبر جريمة بحق الطواقم الطبية في العالم في مستشفى المعمداني.



حالات اختناق وهلع وقلق هي التي تخيم على أجواء مستشفى القدس في قطاع غزة، إثر عمليات القصف التي طالت محيطه بعد تلقيه الإنذار الأشد لهجة لإخلائه الفوري من المرضى والجرحى تمهيدًا لقصفه في أي لحظة كغيره من مبان ومنشآت سبقت.

جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى ما ألحق اضرارا بالغة في أقسامه التي تأوي نحو 14 ألف نازح.



بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة على موقع إكس أن التقارير المتعلقة بتهديد مستشفى القدس تثير 'قلقا بالغا'، مكررا أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.



وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي تشهده المنظومة الصحية في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع تصل لأكثر من مئة وخمسين بالمئة في ظل العدوان الإسرائيلي، بحيث أن عدد مرضى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى خمسة آلاف مريض بينما هو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط.



هذا وكشفت وزارة الصحة في غزة أن الاعتداءات على القطاع الصحي بلغت أكثر من 260 اعتداء وأن القصف الإسرائيلي طال 57 مؤسسة صحية ما أدى لتعطيل نحو 34 بالمئة من المستشفيات وإخراج 12 مستشفى من اصل 35 عن الخدمة. هذا بالاضافة الى خروج 46 مركزا صحيا عن الخدمة. في الوقت الذي تسبب فيه القصف بتدمير أكثر من 25 مركبة إسعاف منذ السابع من الشهر الجاري.



وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطينيا معظمهم لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي.



وفي سياق متصل نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، رسالة عدد من الأسيرات الإسرائيليات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.



وفي المقطع المصوّر، قالت إحدى الأسيرات: "بنيامين نتنياهو مرحباً، نحن موجودون في أسر حماس، منذ 23 يوماً… بالأمس كان هناك مؤتمر صحافي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وكان من المفترض أن تطلق سراحنا".



وتابعت بالقول: "كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسبّبت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتِ إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص".



وأردفت الأسيرة قائلةً: "نحن مواطنون بريئون وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لإسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط (لا شروط)".



واستكملت في حديثها: "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أنّ هناك مواطنين إسرائيليين قُتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالٍ)".



يُشار إلى أنه في وقتٍ سابق اليوم، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ "مفاوضات الأسرى التي تقودها قطر كانت على وشك تحقيق انفراجة الأسبوع الماضي، لكن التوغّل البري الإسرائيلي في غزة أعاق الجهود".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في الأيام الأخيرة، عن مصادر رفيعة المستوى في كيان الاحتلال، وجود "فرصةٍ معقولة من أجل التوصّل إلى صفقةٍ مهمة بوساطةٍ قطرية"، لإطلاق سراح عددٍ كبير من أسرى الاحتلال الموجودين في قبضة المقاومة في قطاع غزّة.



على المقلب الآخر، أعلن رئيس حركة "حماس" في غزّة، يحيى السنوار، قبل يومين، أنّ المقاومة الفلسطينية "جاهزة فوراً لصفقةٍ للإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي في مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين لديها".



وجاء كلام السنوار بعد تأكيد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبي عبيدة، في كلمةٍ وجّهها بالصوت والصورة، أنّ الاحتلال ماطل في المفاوضات الأخيرة بشأن أسراه، كاشفاً أنّ القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع "أدّى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن".



وأكّد أبو عبيدة أنّ العدد الكبير من أسرى الاحتلال لدى المقاومة، "ثمنه تبييض السجون من كل الأسرى" الفلسطينيين، مُضيفاً أنّه "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرةً واحدة، فنحن مستعدون، وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف، فإننا مستعدون أيضاً".



يُذكر أنّ أبا عبيدة قدّر أنّ عدد الأسرى لدى المقاومة يتراوح بين 200 و250 أسيراً، أو يزيد، كاشفاً أنّ كتائب القسام وحدها تمتلك 200 أسير إسرائيلي.



وقد طالب ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد لقائهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"صفقة تبادل الكل في مقابل الكل".