جبهة الجنوب اللبناني تستعر ضد الاحتلال الصهيوني

جبهة الجنوب اللبناني سجلت عمليات متواصلة للحزب تمثلت باستهداف مواقع الاحتلال وآلياته وجنوده على طول الحدود.



فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان، اليوم الاثنين، أنّ مجاهديها "استهدفوا التجهيزات الفنية لموقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".



كما أعلنت المقاومة الإسلامية أيضاً أنّ مجاهديها "استهدفوا التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة"، إضافة إلى "استهداف دشم موقع بياض بليدا وحاميته أيضاً، وحقّقنا إصابات مباشرة".



واستهدفت المقاومة وفق بيانها التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري بالصواريخ الموجّهة. كما استهدفت موقع جل العلّام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجّهة، وحققت إصابات في دشم وتجهيزات الموقع.



وفي بيان لاحق، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها "استهدفوا التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا إصابات مباشرة في التجهيزات الفنية وفي دشم وحامية الثكنة".



وأفادت مصادرنا في جنوب لبنان بأنّ صفّارات الإنذار أطلقت في مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" في بلدة الناقورة، مشيرةً إلى سقوط قذيفة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منزل في بلدة شيحين، إضافةً إلى قصف مدفعي إسرائيلي في محيط منطقة اللبونة، وعلى أحراج بلدة يارين، جنوبي لبنان.



وأشارت إلى أنّ صواريخ المقاومة الإسلامية تستهدف موقعي ريشا والجرداح الإسرائيليين، لافتةً إلى استهداف موقع البحري الإسرائيلي بنيران مباشرة من لبنان.



وجائنا بيان من جنوب لبنان بأنّ المدفعية الإسرائيلية كثّفت من إطلاق القذائف المدفعية في محيط بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، مشيراً إلى أنّ ‏مروحية تابعة للاحتلال أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة علما الشعب، مقابل ثكنة حانيتا على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.



من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الشمال.



وصباح اليوم، أفادت مصادر صحفية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدّة قذائف وقنابل حارقة (الفوسفور)، صباح اليوم، على الأحراج المحيطة بموقع الراهب في عيتا الشعب جنوبي لبنان.



وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أيضاً 15 قذيفة على منطقة المشرفة، جنوب الناقورة ما أدى إلى اشتعال عدد من الحرائق.



وزفّت المقاومة اليوم، المجاهد منير يوسف عاشور "أبو زينب" من بلدة شقرا شهيداً على طريق القدس، بعد أن ارتقى أثناء أداء واجبه الجهادي.



كما أكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها اكتشفوا، بعد رصد دقيق، قوّة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطها، واستهدفوها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى إيقاع الإصابات المؤكدة.



في المقابل، أقرّ الاحتلال اليوم بمقتل رقيب أول في "الجيش" الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، معلناً أنّه قتل في إثر انقلاب دبابة في المنطقة، على حد زعمه.



المواجهات توسعت لتشمل ايضا مستوطنات الشمال وعمقها. فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت من لبنان صواريخ وقذائف طالت كريات شمونة ونهاريا ويفتاح فيما دوت صفارات الانذار في مستوطنة شلومي والجليل الغربي والاعلى.



الإعلام الإسرائيلي حذر من أنّ إطلاق النار لم يعد يستهدف المستوطنات الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود بل في أعماق الشمال، موضحاً أنّ إطلاق النار نحو مستوطنة روش بينا هو أكثر غرابة.



القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية قالت ان السيد نصر الله الامين العام للحزب يزيد ببطء من نطاق عمليات الإطلاق في الشمال المحتل، مؤكدةً أّنّ ما حدث في الأسابيع الماضية لا يقدّر بواحد في المئة من قدراته.



كما نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن ضباط استخبارات سابقين في المخابرات العسكرية الاسرائيلية قولهم ان دور حزب الله في الحرب لا يزال غامضاً وان واشنطن نصحت تل ابيب بعدم القيام بهجوم استباقي على مواقع الحزب وأنهم هم سيتعاملون مع هذا الخطر.



يأتي هذا فيما تستعد الادارة الاميركية لاحتمال توسع المواجهة مع الاحتلال في جميع انحاء الشرق الاوسط بحسب موقع اكسيوس الاميركي، موضحا أنّ هذا الاحتمال المثير للقلق يخيم على العديد من المحادثات الداخلية والخارجية بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض.



ووفقاً للموقع الأميركي فإنّ ما يزيد من مخاوف المسؤولين هو اعتقاد أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأنّ حزب الله سيزيد من حدّة هجماته ضد الكيان على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.