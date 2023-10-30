الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 19:15

اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف

اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي قال في كلمة القاها امام اجتماع المنشدين الدينيين ظهر اليوم الاثنين، في طهران، اننا نشاهد اليوم صورة واضحة للمواجهة بين الحق والباطل وان معسكر الكفر في العالم قد حشد كل قدراته السياسية و كافة قواه ونزل الى الساحة ويحاول تغليب الكفر على الاسلام في أرض صغيرة.

واردف " في الحقيقة ان الكفر بأجمعه نزل الى الساحة في غزة وهذا مشابه لواقعة عاشوراء، ان مستكبري العالم يرون بأن كافة قدراتهم اصبحت تحت قبضة المؤمنين، فاميركا واوروبا يرون بأن بقاء هيمنتهم في العالم رهن بالاستيلاء على بلاد المسلمين وقلوبهم واذهانهم ".

واعتبر اللواء سلامي ان الصهاينة هم خلاصة المكر وغطرسة الأعداء، وحتى ما قبل 3 اسابيع كانوا يتصورون بأن انعدام الامن والخوف هو خاص بالفلسطينيين فقط وكانوا يعتقدون بأن حماية اميركا وبريطانيا والمانيا لهم ستمنع وصول الآخرين اليهم، وان القادة الصهاينة وكذلك المستوطنين كانوا يظنون بأن اجهزتهم الامنية المعقدة تراقب كل شيء ولا يفوتها شيء وانهم يملكون معدات امنية والكترونية وبصرية وكوادر بشرية وجيشا قويا، وكانوا يخلدون الى النوم بهدوء، لكن في اليوم السابع من اكتوبر انهارت كل هذه التصورات والاوهام، فاول حادث يحصل لهذا الكيان يمكن ان يكون الانهيار الكامل والهزيمة الاخيرة، ان المستوطنين واجهزتهم الامنية وجيشهم يعيشون كلهم جنبا الى جنب، ولا مجال للفصل بين الحرب والحياة هناك، ورغم انهم في السابق استطاعوا نشر هذا الوهم بأن انعدام الأمن سوف لن يصل الى حدودهم، لكنهم تلقوا اكبر الهزائم.

وتابع القائد العام لحرس الثورة الاسلامية " ان البقاء في هذه الارض لم يعد يمثل الحياة بعد الآن بل يعني التعايش مع الحرب، ان فلسطين المحتلة التي يسمونها جزافا بـ " اسرائيل" ، تشكلت بموجات الهجرة ولا وجود لهوية اسمها " اسرائيل" ، ان غزة ستبقى مهما طال القصف لأن اطفال غزة لا يستسلمون ويقولون بأن هذه الارض هي ارضنا وهويتنا وهذا يختلف عن حال الذين قدموا الى تلك البلاد لجمع الثروات، ان الخشية من الموت تلف جميع الصهاينة وتجري بينهم.

وتوضيحا لعدم امكانية جبر وترميم هذه الهزيمة التي مني الصهاينة بها قال اللواء سلامي " ان الاسرائيليين لا يمكنهم بعد الان ان يثقوا باجهزتهم الامنية وجيشهم ولا حتى اميركا التي تصل دوما متأخرة، لقد حالفهم الحظ هذه المرة لكن من الممكن ان لا يحصل ذلك في المرة القادمة ، فلذلك نراهم الان يقصفون ويقتلون النساء والاطفال، هذا لا يمثل انتصارا في كل المعايير بل هو قمة الهزيمة والفشل.

واشار اللواء سلامي بأن الصهاينة استقدموا عددا كبيرا من الدبابات خلف حدود غزة لكنهم لا يتقدمون خطوة لأن الحرب لا تخاض بالاسلحة فقط بل تتطلب رجالا مؤمنين وقلوبا مطمئنة وليس قلوبا مرتعدة ومضطربة، فلا سبيل لغلبة الكفار على المسلمين وهؤلاء محكومون بالهزيمة.

وختم اللواء سلامي ان الحاق الهزيمة بالصهاينة لها تكلفة وان الكثيرين سيستشهدون.
رقم : 1092209
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
30 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
30 تشرين الأول 2023
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
30 تشرين الأول 2023
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
29 تشرين الأول 2023
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
29 تشرين الأول 2023
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
29 تشرين الأول 2023
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
28 تشرين الأول 2023
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟