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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 20:10
تفجيرات رهيبة تهز قاعدة عين الاسد
وأضاف المصدر ان القاعدة الواقعة في محافظة الانبار غربي العراق والتي تتمركو فيها القوات الامريكية تعرضت للقصف بـ 4 صواريخ انطلقت من منطقة الثرثار.
وأشار المصدر؛ لم يتم تحديد الأضرار في الوقت الحالي.
رقم :
1092212
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