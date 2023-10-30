تفجيرات رهيبة تهز قاعدة عين الاسد

وأضاف المصدر ان القاعدة الواقعة في محافظة الانبار غربي العراق والتي تتمركو فيها القوات الامريكية تعرضت للقصف بـ 4 صواريخ انطلقت من منطقة الثرثار.



وأشار المصدر؛ لم يتم تحديد الأضرار في الوقت الحالي.