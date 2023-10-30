الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 20:10

تفجيرات رهيبة تهز قاعدة عين الاسد

تفجيرات رهيبة تهز قاعدة عين الاسد
وأضاف المصدر ان القاعدة الواقعة في محافظة الانبار غربي العراق والتي تتمركو فيها القوات الامريكية تعرضت للقصف بـ 4 صواريخ انطلقت من منطقة الثرثار.

وأشار المصدر؛ لم يتم تحديد الأضرار في الوقت الحالي.
رقم : 1092212
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
30 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
30 تشرين الأول 2023
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
30 تشرين الأول 2023
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
الحكومة العراقية ترفض الدعوة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
29 تشرين الأول 2023
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
عبد اللهيان: طوفان الأقصى كان بقرار الفلسطينيين أنفسهم
29 تشرين الأول 2023
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
حمدان: نتطلّع لدور عراقي في القضية الفلسطينية
29 تشرين الأول 2023
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
رئيسي: فشل اسرائيل في اجتياح غزة انتصار آخر بعد "طوفان الأقصى"
28 تشرين الأول 2023
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
28 تشرين الأول 2023
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
عزت الرشق: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يحقق انجازاً عسكرياً
28 تشرين الأول 2023
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
اسامة حمدان: العملية التي تقودها المقاومة على الأرض تجري كما مخطط لها
28 تشرين الأول 2023
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
قصف عنيف على قطاع غزة تزامناً مع قطع الانترنت والاتصالات
27 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
من التكتيكات العسكرية المعقدة إلى الصمت الغامض للسيد حسن نصر الله
الإجتياح البري لغزة.. كابوس ‘‘إسرائيل‘‘ و أمريكا
متى سيتدخل القادة العرب والمسلمون لإنقاذ غزة؟