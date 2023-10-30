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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 20:29

المقاومة تقصف الحشود العسكرية الإسرائيلية شرقي غزة

المقاومة تقصف الحشود العسكرية الإسرائيلية شرقي غزة
وأضافت "سرايا القدس" أنّ "كتائب المجاهدين قصفت الحشود العسكرية للعدو شرقي مدينة غزة برشقة صاروخية".

وقصفت السرايا كلّاً من "كيسوفيم" و"بئيري" و"أفشليوم" و"عين حتسور" برشقات صاروخية وقذائف الهاون، كما قصفت "كيبوتس نيريم" في غلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس قصف تجمّع لآليات وجنود الاحتلال في موقع تأمين السريج وبوابة السناطي بقذائف الهاون.

وأفادت بقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. واستهدفت أيضاً موقع تأمين السريج شرقي خان يونس بقذائف الهاون،  وتحشيداً لآليات العدو المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غرب غزة. كما أوقعت قوة مدرعة للعدو في كمين هندسي محكم شرقي حي الزيتون، وأكدت وقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

بدورهم، خاض مجاهو كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة.

وأعلنت كتائب القسام، استهداف مستوطنة "نتيفوت" و"أسدود" وعسقلان برشقة صاروخية، وأيضاً كيبوتس "نيريم" وموقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون، رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. 

كذلك، أطلقت القسام صاروخ "متبّر" تجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة في سماء خان يونس جنوبي قطاع غزة.  واستهدفت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة شرقي حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105". 

ودكت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) صباح اليوم الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونقل الإعلام الإسرائيلي "سقوط صاروخين في نتيفوت، أحدهما أصاب مبنى إصابة مباشرة، ما أدى إلى اندلاع حريق"، كما أعلنت القسّام استهداف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.
رقم : 1092215
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