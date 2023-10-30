روسيا: حجّة الولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها في سوريا غير صحيحة

يأتي ذلك بعد أنّ هددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، بردّ عسكري على ما وصفتها "الإجراءات التصعيدية من سوريا ضد قواتها وضد إسرائيل بدعم إيران وحزب الله".



وتابع نيبنزيا أنّ "الولايات المتحدة في حقيقة الأمر تحمي مصالحها الخاصة على حساب الشعب السوري وفي تهديد واضح لأمن المنطقة بأكملها".



ولفت إلى أنّ "القوات الأميركية ضربت مراكز مدنية حيوية في سوريا من شأنها تهديد أرواح المدنيين الأبرياء بجدّية، ونحن لا نتحدث هنا عن تهديد الملاحة الجوية التابعة للأمم المتحدة والتي تنقل معونات إنسانية".



واستذكر نيبنزيا أنّه في تشرين الأول/أكتوبر شنّت القوات الأميركية بأوامر من بايدن بضرب البوكمال في سوريا، وزعمت أن الهجوم وقع في إطار الدفاع عن النفس على الرغم من أنه يبعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي الأميركية.



وأضاف أنّ "الولايات المتحدة بذلك تضاعف التوتر في المنطقة في ضوء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأفعال من هذا النوع محفوفة بالكثير من المخاطر، لأنها تنذر باتساع رقعة النزاع لتشمل المنطقة بأكملها".