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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 20:34

العامري: لم تعد هناك حاجةٌ أو مبرر لبقاء قوات التحالف في العراق

العامري: لم تعد هناك حاجةٌ أو مبرر لبقاء قوات التحالف في العراق
وقال العامري في بيان إنه "حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجةٌ أو مبرر لبقائها".

وأضاف "ما دامت قوات التحالف الدولي موجودةً، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى".

وتابع العامري، "مِن المُعيبِ حقاً وبعد كل الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي حققتها أجهزتنا الأمنية والعسكرية في معركتها ضد الإرهاب الداعشي وهو في ذروة تمكنه، أن يتحجج البعض بضرورة بقاء قوات التحالف الدولي بحجة مساعدة القوات الأمنية العراقية في معالجة بقايا خلايا هذا الإرهاب".

واضاف أن "على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً".

وبشأن الأحداث في فلسطين أوضح العامري أن "بعد فترةٍ زمنية من الهدوء، عاد استهداف تواجد القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد وحرير) من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وهي ردة فعل طبيعية تجاه انحياز أمريكا وبعض الدول الأوروبية الى جانب الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكابه جرائم الحرب بحق أهلنا في غزة"، مبينا ان "هذه الجرائم يندى لها جبين الإنسانية، وستبقى وصمةَ عارٍ في جبين الكيان الصهيوني الغاصب ومن يقف معه".

ووجه العامري تحيةً للمقاومة الفلسطينية التي وصفها بأنها "كسرت شوكة العدو الصهيوني، وقهرت الجيش الذي كان يقال عنه إنه لا يُقهر".
رقم : 1092218
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