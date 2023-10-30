العامري: حان الوقت لإخراج التحالف الدولي من العراق

العراق (إسلام تايمز) - دعا الأمين العام لمنظمة بدر القيادي في الإطار التنسيقيي، هادي العامري، الاثنين، إلى إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، مشيراً إلى أنه “لم يعد هناك حاجة أو مبرر لبقاء هذه القوات”.