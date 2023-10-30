العامري: حان الوقت لإخراج التحالف الدولي من العراق

وقال العامري في بيان له اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
" في بغداد، إنه “حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها”، مضيفاً “أن استهداف تواجد القوات الأميركية في “عين الأسد وحرير” ردة فعل طبيعىة تجاه إنحياز أميركا لجانب الكيان الصهيوني الغاصب.
وأوضح العامري “بعد فترةٍ زمنية من الهدوء، عاد إستهداف تواجد القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد وحرير) من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وهي ردة فعل طبيعية تجاه إنحياز أمريكا وبعض الدول الأوربية الى جانب الكيان الصهيوني الغاصب في إرتكابه جرائم الحرب بحق أهلنا في غزة، هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي ستبقى وصمةَ عارٍ في جبين الكيان الصهيوني الغاصب ومن يقف معه”.
وأشار العامري إلى أنه “ما دامت قوات التحالف الدولي موجودةً، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى”.
وتابع “مِن المُعيبِ حقاً وبعد كل الإنجازات والإنتصارات الكبيرة التي حققتها أجهزتنا الأمنية والعسكرية في معركتها ضد الإرهاب الداعشي أن يتحجج البعض بضرورة بقاء قوات التحالف الدولي بحجة مساعدة القوات الأمنية العراقية في معالجة بقايا خلايا هذا الإرهاب”.
وحث العامري الحكومة العراقية على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً.