بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا

وقال بوتين “النخب الحاكمة في الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من عدم الاستقرار العالمي، والمسؤول عن كل المشكلات في فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا هو الولايات المتحدة”.



وأوضح أنه “لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا، وهم يحاولون استغلال الوضع في الشرق الأوسط من أجل التقسيم مستخدمين بذلك الأكاذيب والاستفزازات والعدوان”.



ورأى بوتين أن “مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول، و لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا”.



وأكد الرئيس الروسي أن “مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة”.