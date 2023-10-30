الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة

وقال حازم قاسم في مقابلة تلفزيونية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، " الاحتلال يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية".
وأضاف "ما أعلنه نتنياهو اليوم هو محاولة للتشويش في وجه الضغوط الداخلية عليه"، مشيراً إلى أن "الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات".
وأشار الناطق باسم حركة حماس إلى أنه "لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا"، مضيفاً "نتنياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه".
وتابع "نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة، وحكومة نتنياهو تتصور أن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى".