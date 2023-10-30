الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء الاثنين، إن حماس مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال الصهيوني لن يحصل على أسراه إلا عبر صفقة لتبادل الأسرى.