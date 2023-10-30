عبداللهيان يزور قطر وتركيا لبحث تطورات غزة

ونقل موقع "إسلام تايمز
" عن وسائل إعلام إيرانية، إن "عبداللهيان يزور قطر الثلاثاء لبحث تطورات غزة مع المسؤولين في الدوحة".
وأضافت إنه "من المحتمل كذلك أن يتوجه عبداللهيان الأربعاء إلى #تركيا للتباحث في الشأن ذاته".
وكان عبداللهيان قد أجرى محادثة هاتفية الليلة الماضية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وأكد لنظيره الإيراني ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.
وقالت الخارجية القطرية: آل ثاني شدد على خطورة اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لعقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة على مستوى الرؤساء.
وبحسب موقع ايران نوانس، فإن "الجهود المبذولة لعقد قمة لقادة منظمة التعاون الإسلامي هي خطوة أخرى في محاولة وقف جرائم الكيان الصهيوني وهذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق النتيجة".