عبداللهيان يزور قطر وتركيا لبحث تطورات غزة

إيران (إسلام تايمز) - يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم غد الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة وبعدها يتوجه إلى تركيا في إطار جهود الجمهورية الإسلامية لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.