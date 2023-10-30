الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء الاثنين، إن المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها تواصل الجهاد ضد العدو الصهيوني، مؤكداً أن "المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الانجازات والقتال وأيدينا على الزناد".