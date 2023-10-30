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الاثنين 30 تشرين الأول 2023 ساعة 22:23

الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها

الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
وقال أبو حمزة في كلمة متلفزة تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "أايا جيش الهزائم ، وقوافل الجرذان القادمة الى غزة العزة، اخبرو غالنت، وهاليفي، مالذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون".

وأضاف ابو حمزه "رشقات الصواريخ لم تتوقف على تل ابيب واسدود وعسقلان وبئر السبع وكافة مناطق مايسمى غلاف غزة، والمقاومة بكل فصائلها تواصل استبسالها عبر التصدي للمناورات البرية البائسة للعدو".

وأكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إن "العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا، وتم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة".

وتابع ابو حمزه : اخبروهم ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالاغبياء الى كمائن الموت وحقول الرعب".

وأكد أبو حمزة موجهاً كلمته للعدو الصهيوني "إنا والله بكم متربطون، ونواصل معركتنا معركة طوفان الأقصى ومعنا شعبنا الفدائي الذي لا يزال ينشد عبر دمه أسمى معاني الحرية، و مهما طالت الحرب نحن أهلها و صُناع إنتصاراتها".

ولفت إلى أن "إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات،ونقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت".

وتابع "على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه، ونتائج معركة طوفان الأقصى تتجلى في الشقاق والاتهامات المتبادلة في معسكر العدو".
رقم : 1092258
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