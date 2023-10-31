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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 08:59

القسام تشتبك بمحورين في غزة وتستهدف 6 آليات للاحتلال

القسام تشتبك بمحورين في غزة وتستهدف 6 آليات للاحتلال
ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن كتائب القسام قولها في بلاغ عسكري: إن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

وأضافت في بلاغ آخر، أن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكا مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة بالاسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة.

قبل ذلك، ذكرت كتائب القسام أنها قصفت آليات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال القطاع) بقذائف الهاون.

وأضافت أن “مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وهاجموها بقذائف “الياسين 105” والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

وكانت دبابات الاحتلال قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع نحو السلك العازل.

وأعلنت كتائب “القسام، أنها استهداف ناقلة جند إسرائيلية “متوغلة” في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان ” كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105″.
رقم : 1092318
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