الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 09:10

مادورو: ‘‘اسرائيل ‘‘تمارس النازيّة

مادورو: ‘‘اسرائيل ‘‘تمارس النازيّة
قارن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعمال "إسرائيل" بقصفها للمساجد والمستشفيات والكنائس، وأبنية في داخلها مدنيين، "بممارسات الزعيم الألماني النازيّ، أدولف هتلر". 

وتطرّق مادورو إلى المظاهرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في مختلف الدول، قائلاً  إنّ "العالم انتفض من أجل فلسطين". 

كما أضاف أنّ الحشود التي خرجت في نيوريوك وباريس ومدريد وجاكرتا وإسطنبول وكراكاس، وحّدت صوتها وهتفت لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. 

ولفت مادورو إلى مشاهد العاصمة الإسبانية مدريد، واصفاً إياها بـ"أكبر مظاهرة تشهدها مدريد منذ 40 عاماً"، وشدّد على أنّ المتظاهرين صدحوا: " هذه ليست حرب، إنها إبادة جماعية مباشرة من الصهاينة". 

وتأتي تصريحات الرئيس الفنزويلي، مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة يومه الـ 25. وتجاوز عدد الشهداء 8300، ويوجد المئات من الضحايا تحت الأنقاض.  كذلك، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتكاب كيان الاحتلال 908 مجازر. 

وفي 24 تشرين الأول الجاري، ناشد مادورو المسيحيين حول العالم الوقوف ضد إبادة الفلسطينيين، وخاصة بعد استهدف القصف الإسرائيلي الكنائس في القطاع، والتي كانت تضمّ نازحين من العائلات المسيحية والمسلمة. 

وفي 17 من الشهر نفسه، اقترح مادورو عقد مؤتمر دولي طارئ وعاجل للقوى العظمى، يتم التوصل إلى اتفاق يفيد جميع الشعوب، ليتوقف العنف، وتتوقف الحرب، مؤكداً أنّ "هذا هو السبيل الوحيد".

وعبّر مادورو، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" عن دعمه لفلسطين المحتلّة، وأن بلاده في خط المواجهة الأمامي معها، ومستعدّة لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. 
مصدر : وكالات
رقم : 1092323
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
31 تشرين الأول 2023
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
31 تشرين الأول 2023
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
31 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
31 تشرين الأول 2023
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
31 تشرين الأول 2023
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
30 تشرين الأول 2023
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
30 تشرين الأول 2023
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
30 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
30 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
لهذه الأسباب الصهاينة يقتلون الأطفال
30 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
30 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني