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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 10:35

مستهدفة 9 آليات.. القسام تواصل كمائنها وتصديها لتوغلات الاحتلال

مستهدفة 9 آليات.. القسام تواصل كمائنها وتصديها لتوغلات الاحتلال
ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن كتائب القسام، قولها بعد منتصف الليل: إن مجاهديها استهدفوا آليات للاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين 105، في إطار التصدي للقوات المتوغلة من محورين بغزة.

وذكرت في بلاغ عسكري أن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

وأضافت في بلاغ آخر، أن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

وفي بلاغ جديد صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع وخاضوا اشتباكات واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105”.

كما استهدفت كتائب القسام قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.
ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكا مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة بالاسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة.

وكانت كتائب القسام،قد ذكرت قبل ذلك أنها قصفت آليات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال القطاع) بقذائف الهاون.

وأضافت أن “مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وهاجموها بقذائف “الياسين 105” والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

وكانت دبابات الاحتلال قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع نحو السلك العازل.

وأعلنت كتائب “القسام، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية “متوغلة” في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان ” كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105″.
رقم : 1092365
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