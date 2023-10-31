عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات جوية وبرية وبحرية

وأفادت وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية، ان عدة محاور شهدت اشتباكات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى الآن. وذلك في مناطق شرق جباليا وشمال غرب بيت لاهيا اضافة الى محور الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء إلى ١٣ شهيدًا من النساء والأطفال جرّاء الاستهداف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على منزلٍ قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.



واستشهد 3 أطفال وامراة وإصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.



وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة حجازي بالقرب من مضخة الزعاربة في رفج جنوب قطاع غزة، ما ادى الى ارتقاء عدد من المواطنين في المكان.



ودمرت طائرات الاحتلال عمارة سكنية من أربع طوابق على رؤوس ساكنيها من عائلة حبيب على مفترق حبيب في حي الزيتون ومناشدات بوصول سيارات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى.



واشتعلت النيران بعدة منازل بعد استهداف شارع المستوصف بالفسفور الأبيض والقذائف؛ في حي الزيتون وسط غزة.



وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على حي تل الهوا الذي يتعرض للقصف منذ عدة ايام.



واستهدفت الطائرات منزلا لعائلة عفانة في مخيم الشاطئ ما ادى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.



وقصفت طائرات الاحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي مقابل مول كيرفور في تل الهوا.

واصيب عدد من المواطنين في قصف لمنزلاً في بني سهيلا للمرة الثانية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وشهد محيط المشفى الاندونيسي سلسلة غارات جوية طالت ايضا بلدة بيت لاهيا المجاورة.