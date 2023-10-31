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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 12:18

أمیر عبداللهیان یلتقي أمير قطر بالدوحة

أمیر عبداللهیان یلتقي أمير قطر بالدوحة
ووصل حسين أمير عبد اللهيان إلى الدوحة اليوم الثلاثاء والتقى مع أمیر دولة قطر و ناقش معه تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.

یذکر أن اجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر مع السلطات القطرية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وإنهاء الإعتداءات الجنونیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، یأتي على رأس محاور المحادثات خلال هذه الزیارة.

وقد قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري في هذا الصدد: بحسب الخطة، من المحتمل أن يتوجه أمير عبداللهيان إلى تركيا يوم الاربعاء بعد زيارته إلى قطر للقاء مسؤولي هذا البلد ومناقشة الوضع في فلسطين.

وقبل أربعة أيام، قال وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران، إلى جانب تركيا وقطر، مستعدة للعب دور في إطلاق سراح السجناء المدنيين في عملية طوفان الأقصى.
رقم : 1092398
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