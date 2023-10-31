برصاص الاحتلال.. شهيدان بالضفة الغربية أحدهما طفل

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الطفل محمد عبد القادر خراز (14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا قضاء نابلس.



الطفل الشهيد محمد عبد القادر خراز (14 عاما)..

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل الخراز، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.



ولاحقا أعلنت وزارة الصحة: استشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس.



المُسِن روحي رشيد صوافطة (70 عاما).



وذكرت مصادر طبية أن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة في جيش الاحتلال “مستعربين” اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، واشتباكات.



واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس الأسير المحرر نادر صوافطة بعد اقتحام منزل والده في مدينة طوباس، كما اعتقلت شاب آخر عقب الاعتداء عليه.



واندلعت اشتباكات ومواجهات ضارية بين الشبان وقوات الاحتلال أسفرت عن شهيد وإصابة 9 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وبارتقاء الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 124شهيدا.