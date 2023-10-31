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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 13:25
الاحتلال يقتحم منزل رئيس تحرير وكالة معا ويعتقل نجله
وحسب وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية، داهمت قوات الاحتلال منزل الدكتور ناصر اللحام ببيت لحم وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقل نجله باسل (21 عاما).
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1092420
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