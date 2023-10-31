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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 13:31

عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري وقف جرائم الكيان الصهيوني

عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري وقف جرائم الكيان الصهيوني
والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء في الدوحة، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، حيث جرى خلال اللقاء بحث بعض القضايا الثنائية المهمة وتطورات الأوضاع في فلسطين واستعراض مبادرات وقف الحرب وجرائم الكيان الصهيوني بحق سكان غزة.

ووصل أمير عبداللهيان إلى الدوحة اليوم لمواصلة النشاط الدبلوماسي الإيراني بشأن القضية الفلسطينية واجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أجرى وزير الخارجية مشاورات وزيارات دبلوماسية لبحث وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدد من الدول.
رقم : 1092422
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