الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 13:47

"سفن حديثة" تنضم لسلاح البحرية الروسي

"سفن حديثة" تنضم لسلاح البحرية الروسي
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم البحارة في الجيش الروسي قال يفمينوف: "يجري العمل على تجديد وتحديث السفن والآليات التابعة لسلاح البحرية الروسي، وسيحصل الأسطول على سفن جديدة قادرة على قطع مسافات طويلة في البحار والمحيطات، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة، هذه الأسلحة ستتمتع بقدرات عالية على المناورة والسرعة في الوصول إلى أهدافها".

وأضاف :"القوات البحرية في الجيش الروسي تنفذ بنجاح المهام الموكلة إليها في مختلف الظروف ما بين بحار القطبين الشمالي والجنوبي، وتؤمن حماية المصالح الوطنية الروسية في مختلف البحار والمحيطات حول العالم".

وزارة الدفاع الروسية: صواريخ "كاليبر" المجنحة ضمن أسلحة الفرقاطات الصغيرة
وأشار يفمينوف إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك اليوم أحدث أنواع الفرقاطات المجهزة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، ولديه مجموعة متنوعة من السفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، بالإضافة إلى العديد من أنواع سفن الأبحاث البحرية وسفن الإنقاذ والدعم.

وتعمل روسيا حاليا على تصنيع العديد من السفن العسكرية، منها سفن "كرونشتادت" التي تطورها في إطار المشروع الحكومي 22800، والقادرة على حمل صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، كما تطور عدة غواصات نووية وغواصات تعمل بالديزل والكهرباء.
رقم : 1092425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
غزة تثير انقساماً في الموقف الفرنسي.. الهوة تتسع بين الطبقات السياسية
غزة تثير انقساماً في الموقف الفرنسي.. الهوة تتسع بين الطبقات السياسية
31 تشرين الأول 2023
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
31 تشرين الأول 2023
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
31 تشرين الأول 2023
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
31 تشرين الأول 2023
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
31 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
31 تشرين الأول 2023
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
31 تشرين الأول 2023
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
30 تشرين الأول 2023
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
الناطق باسم حماس: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة
30 تشرين الأول 2023
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
بوتين: مشاكل فلسطين والعراق وأفغانستان وأوكرانيا سببها أمريكا
30 تشرين الأول 2023
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
اللواء سلامي: غزة ستبقى مهما طال القصف
30 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني
30 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان