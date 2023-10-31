"سفن حديثة" تنضم لسلاح البحرية الروسي

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم البحارة في الجيش الروسي قال يفمينوف: "يجري العمل على تجديد وتحديث السفن والآليات التابعة لسلاح البحرية الروسي، وسيحصل الأسطول على سفن جديدة قادرة على قطع مسافات طويلة في البحار والمحيطات، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة، هذه الأسلحة ستتمتع بقدرات عالية على المناورة والسرعة في الوصول إلى أهدافها".



وأضاف :"القوات البحرية في الجيش الروسي تنفذ بنجاح المهام الموكلة إليها في مختلف الظروف ما بين بحار القطبين الشمالي والجنوبي، وتؤمن حماية المصالح الوطنية الروسية في مختلف البحار والمحيطات حول العالم".



وزارة الدفاع الروسية: صواريخ "كاليبر" المجنحة ضمن أسلحة الفرقاطات الصغيرة

وأشار يفمينوف إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك اليوم أحدث أنواع الفرقاطات المجهزة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، ولديه مجموعة متنوعة من السفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، بالإضافة إلى العديد من أنواع سفن الأبحاث البحرية وسفن الإنقاذ والدعم.



وتعمل روسيا حاليا على تصنيع العديد من السفن العسكرية، منها سفن "كرونشتادت" التي تطورها في إطار المشروع الحكومي 22800، والقادرة على حمل صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، كما تطور عدة غواصات نووية وغواصات تعمل بالديزل والكهرباء.