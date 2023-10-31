العراق ينفذ عملية نوعية خارج حدوده تطيح بإرهابيين

أعلن ‏جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، عن ‏قيامه بعملية نوعية استخبارية خارج الحدود، والذي تمكن خلالها من اعتقال الإرهابي عمر عواد ابراهيم صالح المكنى (أبو مريم)، والإرهابي ياسر حسن ابرهيم هتيمي المكنى (أبو عمار) وهما من الأهداف المهمة للجهاز.



بيان من خلية الإعلام الأمني:



وفي بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باستمرار متابعة فلول داعش الارهابي، نفذ جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية خارج الحدود العراقية أطاح من خلالها بكل من الإرهابي عمر عواد ابراهيم صالح المكنى (أبو مريم)، والإرهابي ياسر حسن ابراهيم هتيمي المكنى (أبو عمار) اللذين يعدان من الأهداف المهمة للجهاز، وجاء هذا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.



وأوضح جهاز المخابرات العراقي، أن الارهابي (ابو مريم) انتمى إلى عصابات داعش الارهابي في عام 2014 وتم تعيينه قائداً لمفرزة الهاونات وشارك في القتال ضد القوات الأمنية خلال معارك التحرير، ثم هرب الى خارج العراق وتنقّل بين عدد من الدول حتى تم القاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة.



وانضم الإرهابي (أبو عمار) إلى صفوف داعش في العام 2014 وتم تعيينه قائداً لكتيبة الفتح التي كانت تنشط فيما يسمى ولاية الجنوب وشارك في استهداف القوات الامنية وقاتل ضدها في معارك التحرير وشارك في استهداف قضاء المسيب في محافظة بابل بعجلة مفخخة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وبعد هزيمة داعش في العام 2017 هرب الى خارج العراق لحين إلقاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة.



وفي وقت سابق، كان أعلن جهاز المخابرات العراقي، عن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد.



وذكر الجهاز في بيان، أنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني العراقي نصراً جديداً يضاف الى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي، فقد نفذ أبطال الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد".



وأضاف جهاز المخابرات العراقي، أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 شباط 2023 أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت الى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة"، لافتاً الى أن "المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إلا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية".