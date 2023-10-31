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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 16:30

إنشاء مستشفى ميداني قرب الحدود المصرية مع غزة

إنشاء مستشفى ميداني قرب الحدود المصرية مع غزة
وأوضحت صحيفة “الأهرام” المصرية، في عددها الصادر الثلاثاء، أن "مديرية الصحة بشمال سيناء (شرق) تعمل بكامل طاقتها من أجل إنشاء مستشفى ميداني للكشف على المصابين الفلسطينيين حال دخولهم إلى مصر والجهود المصرية"، مشيرة إلى أن ذلك "بات وشيكا".

وأكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وفق الصحيفة: "استعداد الجهاز التنفيذي في شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج في المستشفيات المصرية".

وأوضحت أنه "تم تخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى في مدينتي الشيخ زويد والعريش وتقديم كل الخدمات لهم".

وأفادت وسائل إعلام محلية، منها قناة "إكسترا نيوز" الخاصة أنه "جار حاليا وضع اللمسات النهائية للمستشفى الميداني".

والخميس، أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في بيان، بدء إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، لافتا إلى "احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرة بالمحافظة".

وأضاف: "مستشفيات محافظة سيناء طاقتها 300 سرير بالإضافة إلى أسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة ويتم رفع طاقة تلك المستشفيات إلى 400 سرير"، بجانب المستشفيات المعاونة".

وأفادت مصادر في وزارة الصحة المصرية،يوم الإثنين، بأن المستشفى الميداني في الشيخ زويد "سيكون قادرا على استيعاب 300 سرير"، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني المحلي "القاهرة 24".

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون.
رقم : 1092454
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