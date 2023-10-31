أبرز تطورات "طوفان الأقصى" في يومها 25

كما استهدفت كتائب القسام "نير إسحاق" برشقة صاروخية، ودكت آليات العدو المتوغلة في محوري شمالي غربي غزة وجنوبيها بعشرات قذائف الهاون.



ومن جهتها دكت سرايا القدس المدن الفلسطينية المحتلة برشقات صاروخية مكثّفة رداً على المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى استهدافها تجمعاً لآليات العدو وجنوده في موقع "إيرز" بقذائف الهاون.



كذلك، أعلنت السرايا استهداف قوة صهيونية راجلة، وتجمع للآليات في محيط مبنى السفينة، غربي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.



وتواصل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ردها على جرائم الاحتلال أيضاً، إذ أعلنت استهداف مستوطنة "نيريم" بقذاىف الهاون من العيار الثقيل.



وفي غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة"، وفي "غوش دان"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.



وفي السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أنّ القوات الإسرائيلية "أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال "بدأ يتحرك برياً في عدد من المحاور، وبدأ عمليةً بريةً لا يريد الإعلان عنها، لاعتبارات خاصة به".



وأضاف قاسم أنّ الاحتلال "يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية، وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها، ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل"، مشدداً على أن "لا إنجاز عسكرياً له".



وشدّد على أنّ "من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى، لديه مفاجآت عدة، وهناك استعداد كامل للقسام".



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنّ مجاهديها فتحوا النار من كمين نحو آليات للاحتلال كانت تتوغل شمالي قطاع غزة، واستهدفوها بقذائف "الياسين 105"، ودمروا آلية صهيونية شرقي "إيرز" بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".



وأكدت كتائب القسام استهداف آليتين بقذيفتي "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما، والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر شمالي غربي غزة.



وأضافت أنّها أجهزت على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون، مشيرةً إلى استهداف جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة. كما أكدت استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.



بدوره، أكّد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أنّ "الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت على يد المقاومة"، موضحاً أنّ "الاحتلال يناور، فيتقدم خطوة، ويتراجع خطوات، بسبب تصدي المقاومة".



وشدّد على أنّ "الحرب على غزة ومقاومتها وشعبها ليست نزهة"، مشيراً إلى أنّ "مجازر الاحتلال لن تغطي على فشله أمام أبطال المقاومة".



وفي السياق فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية في اتجاه الأراضي المحتلة هو صاروخ إيراني.



وقال مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، أور هيلر، إنّ "المسلحين اليمينيين أطلقوا صاروخ أرض – أرض إيراني، لمدى 1000 – 15000 كيلومتر".



كما رأى أنّ هذا لا يشبه صاروخ القسام، لافتاً إلى أنه صاروخ يحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. وأكد أنه "للمرة الأولى أُطلق صاروخ حيتس-2 من وسط إسرائيل، والتقى بالصاروخ اليمني على بعد 100 كيلومتر جنوب إيلات، في عمق البحر الأحمر بعيداً عن حدود إسرائيل، وأيضاً خارج الغلاف الجوي".



وتابع بالقول: "نحن نتحدث عن صاروخ إيراني "أصلي" (قالها باللغة العربية)، هذا يعني أنه ليس نسخة، بل صاروخ إيراني، نقله الإيرانيون إلى الحوثيين ليوم إصدار الأمر".



كذلك، أكد المراسل الإسرائيلي أنّ "هجوم الحوثي اليوم هو الثالث، لكن هذه المرة هو ارتقاء درجة مهمة، الأمر لا يتعلق بطائرة بدون طيار، ولا صاروخ بل بصاروخ أرض – أرض (المقصود باليستي) مع مئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة".



وأشار إلى أنّ "هذه الصواريخ موجودة في إيران، وهذا يعني أنه صاروخ إيراني تم نقله إلى الحوثيين، وهناك ملاقاة مثيرة للاهتمام بين حيتس 2 والصاروخ الإيراني الذي حتى الآن ممنوع ذكر اسمه".



ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم، إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات المسيّرة، على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة".



وأضاف سريع أنّ هذه العملية هي "العملية الثالثة، نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين"، متوعداً باستمرار "تنفيذ المزيد من الضربات النوعية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة"، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 25 يوماً.



وفي المقلب الآخر أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد أسراه داخل قطاع غزة إلى 240 أسيراً، كما أبلغ 315 عائلة من عوائل جنود "الجيش" الإسرائيلي أن أبناءهم قتلوا.



وكان المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة، كشف يوم أمس، أنّ عدداً من الأسرى الموجودين في قبضة السرايا قد فارق الحياة وأصبح في عداد القتلى، بسبب القصف المتواصل لقطاع غزة، لافتاً إلى أن كل دقيقة تمضي هي خطر على حياة الأسرى الصهاينة في ظل القصف الهمجي العشوائي.



وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ "مفاوضات الأسرى، التي تقودها قطر، كانت على وشك تحقيق انفراجة الأسبوع الماضي، لكن التوغّل البري الإسرائيلي في غزة عوّق الجهود"، موضحةً أنّ "قرار إسرائيل شن هجوم بري موسّع على غزة بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك".



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، بأن ممثلي العائلات طالبوا نتنياهو، بـ"صفقة تبادل الكل في مقابل الكل".