برلماني: تحرير القدس الشريف قرار استراتيجي لإيران

جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له من مجلس الشورى الإسلامي الذي يزور سوريا حاليا، في العاصمة السورية دمشق مع الفصائل الفلسطينية هناك.



وتابع نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي قائلا: إن غزة تعتبر اليوم وعمليات طوفان الأقصى رمزا للمقاومة أمام أعداء البشرية، حيث أن هذه المنطقة تعتبر منطلقا للحق أمام الباطل.



وشدد هذا البرلماني الإيراني على أن الدبلوماسية التي تعتمدها الحكومة الحالية ومجلس الشورى الإسلامي تكمن في دعم محور المقاومة وأهالي غزة الأبطال، من خلال ارسال الوفود إلى دول المنطقة والاوساط الدولية لإطلاعهم على الاوضاع الجارية في فلسطين المحتلة.



الجدير بالذكر أن كلا من الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد ورئيس حزب البعث الفلسطيني (الصاعقة) محمد قيس والأمين العام لفتح الانتفاضة أبو حازم الصغير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حسن عبد الحميد وعمر مراد وساهر الطاهر من أعضاء المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ومحمد البحيصي وأبو مجاهد ممثل الجهاد الإسلامي وأبو مصطفى عضو المكتب السياسي لجبهة القيادة العامة، الذين يمثلون الفصائل الفلسطينية قد حضروا في هذا اللقاء.