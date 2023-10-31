أميرعبداللهيان يلتقي هنية في الدوحة

واطلّع وزير الخارجية الإيراني خلال هذا اللقاء على آخر التطورات المتعلقة بالحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



علما أن اللقاء بين هنية وأميرعبداللهيان، هو الثاني من نوعه عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى" البطولية، والذي يجمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع مسؤولين إيرانيين.



وفي وقت سابق من اليوم أيضا، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الإيراني، كما تباحث أميرعبداللهيان مع نظيره القطري حول مستجدات الأزمة في فلسطين والمبادرات لوقف الحرب القائمة هناك.



تجدر الإشارة أيضا بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان سيتوجه إلى تركيا، في ختام مباحثاته الحالية مع المسؤولين القطريين.