حماس: الاحتلال بدأ 'عملية برية غير معلنة'...ولدينا عدد من المفاجآت!

وقال حازم قاسم في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إن الاحتلال لا يريد أن يعلن عن عمليته البرية "لاعتبارات خاصة لديه".



وأشار في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال "يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية، وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها»، معتبراً أن هذه «محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له".



وأكد المتحدث أن من "فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى، لديه عدد من المفاجآت، وهناك استعداد كامل للقسام".



وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة وجنوبها.



وأكدت "كتائب القسام" أنها قضت على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى في بيت حانون، واستهدفت جرافة وآلية كانتا تؤمّنان القوة الراجلة. كذلك أكدت المقاومة تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال مدينة غزة وجنوبها.



من جهته، قال قائد ميداني في "كتائب القسام": "نخوض معارك عنيفة في محورَي جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة".