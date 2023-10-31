لافروف للمقداد: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أولى وزراء الخارجية، خلال المحادثة، اهتماماً خاصاً للتطور الدراماتيكي للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



كما أضاف البيان أنّ لافروف أشار إلى "عدم جواز امتداد التصعيد الصراع إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة".



ولفت إلى "عدم قبول الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث المحيطة في قطاع غزة".



وأشار البيان إلى أنّ الوزيرين شددا على خطورة محاولات قوى خارجية "تحويل منطقة الشرق الأوسط، في ظل الوضع المتفجر الحالي، إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".



وتابع البيان أنّ الطرفين، أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإراقة الدماء في غزة، وحل جميع المشاكل الإنسانية الناجمة عن القتال، والانتقال إلى مناقشة تسوية طويلة الأمد من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معروف.



وبحسب البيان، أكد الوزيران الالتزام بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن التسوية السورية، كما بحثوا قضايا التفاعل الثنائي الروسي السوري.



في غضون ذلك، أدانت كل من روسيا، البرازيل، والصين، اليوم الثلاثاء، العدوان الذي تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.



وأعرب مندوب روسيا، فاسيلي نيبنزيا، عن ذهوله مما حدث في غزة "من قتل أعمى وتهجير 1.6 مليون نسمة، وتطبيق حصار شامل على القطاع".