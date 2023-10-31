قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب

وقال البخيتي في مقابلة تلفزيونية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "أميركا أرسلت تهديداتٍ إلى اليمن، فما كان من القوات المسلحة إلا أن ردّت بإطلاق الصواريخ الموجهة"، مشيراً إلى أن "واشنطن أرسلت تهديدها عبر الوسيط العماني لكن السيد الحوثي كان قد أكد أنّ اليمن سيتدخل متى ما تدخّل الإسرائيلي براً في غزة".
ولفت البخيتي إلى أن "العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمسيرات والعدو اعترف بإسقاط صاروخ واحد وتكتم على الباقي"، مؤكداً أن "أميركا اليوم مشاركة في العدوان على غزة وهي تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعها اليمن".
وأضاف "نحن حققنا وحدة وطنية في اليمن بضرب "إسرائيل" وهناك من قاتلنا يقول إنه سيقف معنا، وخسائرنا المستقبلية في الحرب مع "إسرائيل" لا يمكن أن تقارن بالحروب الداخلية التي لطالما كانت أميركا خلفها".
وتابع القول "الأميركيون والإسرائيليون اعترفوا باعتراض صاروخ يمني واحد... فأين بقية الصواريخ؟"، مبيناً "لدينا الكثير من الخيارات في حال ارتكبت أميركا أو "إسرائيل" أيّ حماقة بحق اليمن".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في اليمن، أنهم أطلقوا “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.
وقال إن “القوات المسلّحة اليمنية… تؤكد استمرارها في تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.
وأضاف “قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة على العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة” الثلاثاء، مشيراً الى أنها “العملية الثالثة” منذ بدء الحرب.