الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 23:43

قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب

قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب
وقال البخيتي في مقابلة تلفزيونية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "أميركا أرسلت تهديداتٍ إلى اليمن، فما كان من القوات المسلحة إلا أن ردّت بإطلاق الصواريخ الموجهة"، مشيراً إلى أن "واشنطن أرسلت تهديدها عبر الوسيط العماني لكن السيد الحوثي كان قد أكد أنّ اليمن سيتدخل متى ما تدخّل الإسرائيلي براً في غزة".

ولفت البخيتي إلى أن "العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمسيرات والعدو اعترف بإسقاط صاروخ واحد وتكتم على الباقي"، مؤكداً أن "أميركا اليوم مشاركة في العدوان على غزة وهي تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعها اليمن".

وأضاف "نحن حققنا وحدة وطنية في اليمن بضرب "إسرائيل" وهناك من قاتلنا يقول إنه سيقف معنا، وخسائرنا المستقبلية في الحرب مع "إسرائيل" لا يمكن أن تقارن بالحروب الداخلية التي لطالما كانت أميركا خلفها".

وتابع القول "الأميركيون والإسرائيليون اعترفوا باعتراض صاروخ يمني واحد... فأين بقية الصواريخ؟"، مبيناً "لدينا الكثير من الخيارات في حال ارتكبت أميركا أو "إسرائيل" أيّ حماقة بحق اليمن".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في اليمن، أنهم أطلقوا “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال  إن “القوات المسلّحة اليمنية… تؤكد استمرارها في تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف “قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة على العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة” الثلاثاء، مشيراً الى أنها “العملية الثالثة” منذ بدء الحرب.
رقم : 1092549
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البيت الأبيض: نترقب خطاب السيد نصر الله
البيت الأبيض: نترقب خطاب السيد نصر الله
قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب
قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب
31 تشرين الأول 2023
خالد مشعل: الشعب الفلسطيني ينشد الحريّة والتخلّص من الاحتلال
خالد مشعل: الشعب الفلسطيني ينشد الحريّة والتخلّص من الاحتلال
31 تشرين الأول 2023
مصر وقضية إدخال المساعدات إلى غزة المكلومة
مصر وقضية إدخال المساعدات إلى غزة المكلومة
31 تشرين الأول 2023
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
31 تشرين الأول 2023
غزة تثير انقساماً في الموقف الفرنسي.. الهوة تتسع بين الطبقات السياسية
غزة تثير انقساماً في الموقف الفرنسي.. الهوة تتسع بين الطبقات السياسية
31 تشرين الأول 2023
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
31 تشرين الأول 2023
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة
31 تشرين الأول 2023
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
شظايا حرب غزة تصيب أردوغان
31 تشرين الأول 2023
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
أبعاد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني
31 تشرين الأول 2023
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
التداعيات الإستراتيجية لطوفان الأقصى
31 تشرين الأول 2023
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
تطوير استراتيجية الممر لشنغهاي... انتقال إيران من الميزة النسبية إلى ميزة العبور المطلقة
31 تشرين الأول 2023
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
الناطق باسم سرايا القدس للصهاينة: إنا والله بكم متربطون ومهما طالت الحرب نحن أهلها
30 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مصر وقضية إدخال المساعدات إلى غزة المكلومة
توابع اقتحام الأقصى.. اضطرابات على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل"
دراسة سلوك حزب الله في الجبهة الجنوبية
الحكام العرب وسيل الانتقادات بما يخص غزة