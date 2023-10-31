قيادي في أنصار الله: السيد الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ على الكيان الغاصب

اليمن (إسلام تايمز) - أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، اليوم الأربعاء، أن السيد عبد الملك الحوثي أمر بإطلاق الصواريخ بعد العدوان الاسرائيلي البري على غزة وبعد التهديدات الأميركية لليمن.