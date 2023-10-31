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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023 ساعة 23:59

البيت الأبيض: نترقب خطاب السيد نصر الله

البيت الأبيض: نترقب خطاب السيد نصر الله
وقال المتحدث باسم البيت الابيض، يقول إنّ الإدارة الأميركية تترقب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتوجّه رسالة إليه مفادها: "عدم توسيع الصراع في المنطقة"، والاعلام الإسرائيلي يقول إنّ "إسرائيل" قلقة قبيل الخطاب.

وأصدر مركز العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا اعلن فيه ان السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب سيتحدث يوم الجمعة المقبل الساعة 15:00 بتوقيت بيروت خلال احتفال تكريمي بشهداء طريق القدس.

وساد انطباع وسط سياسيي المقاومة أن ظهور  نصرالله في خطاب متلفز قد تكون الإشارة الأبرز على اشتباك الحزب بمعنى مختلف وأوسع في الحرب ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
رقم : 1092559
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