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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:58

بوليفيا تقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال

بوليفيا تقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال
وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي الثلاثاء:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأدان ماماني الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

كما دعت وزيرة الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا، خلال المؤتمر، إلى وقف الهجمات في قطاع غزة التي أدت بالفعل إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين مطالبة بوقف التهجير القسري للفلسطينيين، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.

وتأتي الخطوة بعدما انتقد الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس، موقف حكومة بلاده من التصعيد الصهيوني في غزة، داعيا في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إلى قطع العلاقات مع الاحتلال، وذلك "بسبب الوضع المروع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني".

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الجاري. وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
رقم : 1092603
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