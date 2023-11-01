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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:03

قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة

قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة
ودعت قطر المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف آلة القتل والدمار في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما الأطفال والنساء.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم من أن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".

وأضافت أن "التصعيد الخطير ينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار". كما طالبت المجتمع الدولي، في هذا السياق، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.
رقم : 1092606
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