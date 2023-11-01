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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:57

نتنياهو بعد أوّل حصيلة لخسائر المعركة البرية في غزة

نتنياهو بعد أوّل حصيلة لخسائر المعركة البرية في غزة
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في رسالة مصوّرة عبر تطبيق x: "نحن في حرب صعبة.. وستكون حرباً طويلة"، مضيفاً أنّه سيكون لـ "إسرائيل"، خلال الحرب، "إنجازات مهمة، ولكن أيضاً خسائر مؤلمة".

بالتزامن، قال وزير الأمن يوآف غالانت إنّ القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا في استهداف كتائب القسام لناقلة جند كانت تحاول التوغّل نحو شمال قطاع غزة، "ضربة قاسية ومؤلمة".

وتعقيباً على الأمر نفسه، صرّح رئيس حزب "معسكر الدولة" وعضو في كابينت الحرب بني غانتس، عبر تطبيق x أنّه "صباح صعب على إسرائيل"، مضيفاً أنّ "ثمن الحرب باهظ ومؤلم، وتنتظرنا المزيد من  الأيام الصعبة".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أنّ "12 جندي إسرائيلي قتل خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، أثناء محاولات "جيش" الاحتلال التوغّل إلى قطاع غزّة، وأشارت إلى أنّ الجنود القتلى هم  من لواء "غفعاتي" وتعرضوا لصاروخ مضاد للدروع في شمالي القطاع.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ التهديد المركزي لقوات الاحتلال يتمثّل بمضاد الدروع لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أنه المسؤول عن سقوط القتلى.

وأكّد محلّل الشؤون العسكرية في الصحيفة، يوسي يهوشع، أنّ استخدام المقاومة لهذا السلاح يجبي ثمناً باهظاً من "الجيش" الإسرائيلي، إلى جانب التهديدات أخرى، منها القنص ونشر العبوات.  

وكانت كتائب القسام أكدت اليوم تدمير آلية للاحتلال كانت قد توغلت شرق حي الزيتون جنوبي غزة، مشيرةً إلى أنها استهدفتها بقذيفة "الياسين 105" التي دخلت إلى الخدمة العسكرية لأوّل مرّة في معركة "طوفان الأقصى".

كما أعلنت القسام أنّ "مُسيرة تابعة لها، أسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون".

وفي سياق متصل، اعترف رئيس" أمان"، أهارون هاليفا، شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أنّ "أمان تحت قيادتي فشلت وأنا أتحمل المسؤولية العليا لهذا الفشل".
مصدر : وكالات
رقم : 1092677
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