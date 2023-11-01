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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:30

أوجي: إنتاج النفط الإيراني وصل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا

أوجي: إنتاج النفط الإيراني وصل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا
وذكر أوجي على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، انه في الربع الثاني من العام الجاري، حقق قطاع النفط والغاز نموا اقتصاديا بنسبة 19بالمائة، وسيظل نمو قطاع النفط والغاز تصاعديا مع زيادة إنتاجية المصافي والبتروكيماويات.

وفي إشارة الى الإجراءات المتخذة منذ بداية حكومة رئيسي لزيادة إنتاج النفط، صرح وزير النفط الايراني بأن انتاج النفط قد ارتفع من مليونين و 200 الف برميل الى 3 ملايين و400 الف برميل يوميا.

كما اوضح اوجي انه في بداية عمل حكومة رئيسي لم يكن إنتاج النفط اليومي يزيد عن مليونين و 200 الف برميل ، لكن مع إجراءات وزارة النفط خلال ال 24 شهرا الماضية لزيادة إنتاج النفط، وصل هذا الرقم الى 3 ملايين و400 الف برميل يوميا.

وتابع وزير النفط انه من المتوقع ان يتزايد نمو الإنتاج المحلي النفطي مع المشاريع المخططة والمستثمرة في مجال الحقول المشتركة والمستقلة سواء في البر أو في البحر.

وأشار وزير النفط إلى أنه بحسب إحصائيات جهاز التخطيط والموازنة والبنك المركزي فإن النمو الاقتصادي لقطاع النفط والغاز في الربع الأول من العام الجاري بلغ 19.6بالمائة، ويتم بذل الجهود لمواصلة هذا النمو التصاعدي .

وأضاف، مع الاستثمار الذي تقوم به الوزارة في مجال حقول النفط والغاز وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصافي والمنتجات البتروكيماوية، من المتوقع أن يرتفع نمو قطاع النفط والغاز بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل.
رقم : 1092686
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