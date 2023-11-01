واشنطن: السعودية لا تزال مهتمة بالتطبيع مع "إسرائيل"

وفي هذا السياق أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي احتجاجا على ما وصفته بالهجوم العدواني غير المتكافئ على قطاع غزة.



وقال نائب وزير الخارجية في بوليفيا فريدي ماماني: "لقد قررت الحكومة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة "إسرائيل"، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يشن في قطاع غزة".



وقالت وزيرة الرئاسة في بوليفيا ماريا نيلا برادا: "لاباز بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. نحن نطالب بوضع حد للهجمات في القطاع التي تسببت حتى الآن بمقتل آلاف المدنيين وبتهجير قسري للفلسطينيين".



إلى ذلك استدعت تشيلي سفيرها لدى تل ابيب احتجاجا على الهجوم الواسع النطاق والانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة إدانتها لإجراءات العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين.



بدوره، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في منشور على منصة إكس إنه قرر استدعاء سفيرة بلاده في الكيان الإسرائيلي إذا لم يوقف ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه لا يمكن لكولومبيا البقاء دبلوماسيا في "إسرائيل".



على صعيد آخر أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن السعودية أكدت لإدارة الرئيس جو بايدن أنها لا تزال مهتمة بالسعي للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، بحسب ما ورد في تقرير على موقع 'أكسيوس' الأميركي.



ولفت التقرير إلى أن كيربي شدد على أن الحرب في غزة تجعل من الصعب إحراز تقدم في ملف التطبيع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السعوديين ما زالوا ملتزمين بموضوع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.