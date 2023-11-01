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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:05

بالتوازي مع نزيف جراح غزة.. شهداء وجرحى في جنين

بالتوازي مع نزيف جراح غزة.. شهداء وجرحى في جنين
مدينة جنين ومخيمها كانت مسرحا لعدوان إسرائيلي جديد أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، تخلله قصف بالطائرات المسيرة، وتدمير للبنية التحتية، وقطع للتيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة.

وبعد القصف قامت قوات الاحتلال باقتحام جنين والمخيم من عدة محاور اندلعت على اثره مواجهات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، وأظهر مقطع مصور تفجير عبوة ناسفة في إحدى الجرافات الإسرائيلية التي كانت ترافق القوات المقتحمة.

وخلال عملية الاقتحام اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في مخيم جنين عطا أبو رميلة، ونجله.

وفي طولكرم استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة. وقالت مصادر محلية إن الشاب استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء استشهاده لاحقا.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى ما لا يقل عن مئة واثنين وعشرين شهيدا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وهددت أهلها بالقتل، في حال اقترابهم من جدار الفصل العنصري.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا في منطقة جسر بيت كاحل، الذي يربط عددا من البلدات والقرى بمدينة الخليل، ومنعت المركبات من الحركة، واقتحمت عدة أحياء في بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل.
رقم : 1092698
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