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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:08

الخارجية السورية: مجزرة الاحتلال في جباليا جريمة ضد الإنسانية

الخارجية السورية: مجزرة الاحتلال في جباليا جريمة ضد الإنسانية
وأضاف البيان: "الكيان الإسرائيلي، بارتكابه عشرات المجازر في كل يوم من خلال اتباعه سياسة الأرض المحروقة، يظهر وجهه الفاشي الذي يتنافى بشكل تام مع أبسط قواعد حقوق الإنسان". وأكدت الخارجية أنّ "الجرائم الصهيونية الجديدة تذكّر العالم بما اقترفته العصابات الصهيونية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من مجازر في دير ياسين وكفر قاسم".

ولفت البيان إلى أن: "ما يثير الاشمئزاز هو تلك المواقف التي يُطلقها أعداء الإنسانية في الولايات المتحدة والدول الغربية حول حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، الأمر الذي يشجع القتلة في "إسرائيل" على تدمير المستشفيات والمخيمات والمساكن المدنية".

وشدّد بيان الخارجية على أنّ سورية: "تتوجّه، مرة أخرى، إلى شعوب العالم المناضلة التي ما تزال تتمسّك بالقيم لتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم للتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار".
رقم : 1092700
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