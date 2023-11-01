رئيس استخبارات العدو يعترف: الشعبة العسكرية تحت قيادتي فشلت

بهذا الصدد، قال رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حليفا، في حفل انتهاء دورة ضباط استخبارات: "مرّت أكثر من ثلاثة أسابيع على السبت الأسود في السابع من تشرين الأول"، مضيفًا أن: "شعبة الاستخبارات العسكرية تحت قيادتي فشلت، ولم تقم بالمهمة الأهم لديها، وهي إعطاء تحذير للحرب".



وتابع: "بصفتي رئيسًا لهذه المنظمة أتحمّل المسؤولية الأسمى عن ذلك، كما أكدت منذ اليوم الأول للحرب"، مردفًا: "إننا نواجه أعداءً من الشمال والشرق أيضًا، من قريب ومن بعيد، في حين عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية من جميع التشكيلات – الجمع والأبحاث والعمليات والأركان في الميدان والقواعد - هم شركاء أساسيون في المعركة".



ورأى أنها "حرب اللا خيار"، قائلًا إنها: "ليست حربًا وجودية"، مضيفًا: "لكن، هي حرب على شكل وجودنا هنا، وعلى الدروب والميادين وعلى الحياة الروتينية ورياض الأطفال والمدارس وعلى قدرتنا على العيش بأمان وسلام"، وفقًا لوصفه وتعبيره.