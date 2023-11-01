خوفًا من التهديد اليمني.. سفن بحرية صهيونية تصل إلى البحر الأحمر

وتحسبًا من هذا التهديد، وصلت سفن صواريخ تابعة لسلاح البحر "الإسرائيلي" أمس الثلاثاء إلى منطقة البحر الأحمر كجزء من تعزيز مساعي "الدفاع" في المنطقة، وفق تعبير موقع "القناة السابعة".



وقال الموقع: "إن قرار إرسال سفن الصواريخ إلى المنطقة يأتي في ظل التهديدات اليمنية وعمليات الاعتراض الأخيرة بالقرب من "إيلات"، وفق تعبيره.



ولفت الموقع إلى أن جنود "الدفاع" (الحرب) الجوي اعترضوا هذه الليلة تهديدًا إضافيًا رُصد في منطقة البحر الأحمر، جنوبي "إيلات"، بحسب ما صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي". وجاء في البيان أنه "لم يكن هناك خطر على المدنيين ولم يتم رصد دخول إلى الأراضي المحتلة"، وفق قوله.



وتابع الموقع أنّ "التهديد الذي تم اعتراضه جاء من اليمن، وفي وقت سابق، كان قد أفاد سكان "إيلات" عن سماع دوي انفجارات في المنطقة ومسار اعتراض، في حين لم تُطلق صافرات الإنذار".