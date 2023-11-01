كيان الاحتلال يعترف بمقتل 13 جنديا اضافيا بغزة

وقال جيش الاحتلال: إن 9 جنود قتلوا إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة أمس، ونشر أسماءهم، ولاحقا أبلغ عن مقتل اثنين إضافيين.



كما اعترف بإصابة 19 آخرين منهم 4 في حالة حرجة، في حصيلة غير نهائية لقتلاه ومصابيه أمس الثلاثاء.



وأقر جيش الاحتلال رسميا أمس بمقتل 2 من جنوده من وحدة النخبة وإصابة جنديين آخرين بإصابات خطيرة صباح اليوم في غزة.



ووصف وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك بغزة بالضربة القاسية والمؤلمة.



وتؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى من قوات الاحتلال أكبر بكثير، وأن هذا الاعتراف ما هو إلاّ البداية، مشيرة إلى تمكن المقاومين من الإجهاز على العديد من الجنود من النقطة صفر، فضلاً عن تدمير 23 آلية عسكرية على الأقل حتى الآن.



وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم، أن مجاهديها استهدفوا دبابةً اسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105" واشتبكوا مع أفراد القوة، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب تحت غطاءٍ من قذائف الهاون.



وصباح اليوم، أكدت كتائب القسام تدمير آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.



وأعلنت كتائب القسام أن مُسيرة قسامية أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون.



وأفادت مصادر ميدانية أن الاشتباكات مندلعة في أكثر من محور، وأن أبطال المقاومة وفي طليعتهم مجاهدي القسام، يخوضون ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال رغم كثافة القصف وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال.



كما وجهت كتائب القسام رشقة صاروخية تجاه أسدود المحتلة؛ ردًّا على المجازر ضد المدنيين.



وفي خطابه مساء أمس، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أنه مع بدء التوغل البري الاسرائيلي بدأت الكتائب بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة، وقال: "خضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة".



وأضاف "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات"، مؤكدًا أن المجاهدين تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع".



وأكد أن كتائب القسام "تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات" مشيراً إلى استمرار سلاح المدفعية بالتصدي إضافة للصواريخ.



وأشار إلى أن "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوماً من التمهيد الناري"، منبهًا إلى أن جيش الاحتلال توغل برياً بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.



من جانب آخر، أقر الناطق باسم جيش الاحتلال بإبلاغ عائلات 326 من الجنود بمقتلهم، والتحقق من أسر 240 حتى في يوم العبور أول أيام معركة طوفان الأقصى.